Военкор Руденко: Зеленский случайно раскрыл информацию о пилотах F-16

Президент Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл информацию о пилотах, которые проходят подготовку для управления американскими истребителями F-16. На это в своем Telegram-канале указал военный корреспондент Андрей Руденко.

Он обратил внимание, что пресс-служба украинского лидера опубликовала видео со встречи Зеленского с летчиками, при этом их лица не скрыты. «Пилоты — это штучные экземпляры, и на их обучение противник тратит огромные средства и большое количество времени», — объяснил военкор. Он добавил, что за такими специалистами идет настоящая охота.

Руденко предположил, что кадры были размещены ради пиара. «Теперь мы знаем, где и кого искать», — резюмировал он.

20 мая Зеленский заявил, что западные союзники должны поставить Киеву 120-130 самолетов для закрытия потребности в авиации. Он прокомментировал военную помощь Запада Киеву, в частности планы по поставке истребителей F-16. Украинский лидер понадеялся, что самолеты прибудут на Украину и будут использованы как можно скорее.