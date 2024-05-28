Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:53, 28 мая 2024Бывший СССР

Зеленский случайно раскрыл информацию об украинских пилотах F-16

Военкор Руденко: Зеленский случайно раскрыл информацию о пилотах F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл информацию о пилотах, которые проходят подготовку для управления американскими истребителями F-16. На это в своем Telegram-канале указал военный корреспондент Андрей Руденко.

Он обратил внимание, что пресс-служба украинского лидера опубликовала видео со встречи Зеленского с летчиками, при этом их лица не скрыты. «Пилоты — это штучные экземпляры, и на их обучение противник тратит огромные средства и большое количество времени», — объяснил военкор. Он добавил, что за такими специалистами идет настоящая охота.

Руденко предположил, что кадры были размещены ради пиара. «Теперь мы знаем, где и кого искать», — резюмировал он.

20 мая Зеленский заявил, что западные союзники должны поставить Киеву 120-130 самолетов для закрытия потребности в авиации. Он прокомментировал военную помощь Запада Киеву, в частности планы по поставке истребителей F-16. Украинский лидер понадеялся, что самолеты прибудут на Украину и будут использованы как можно скорее.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский случайно раскрыл информацию об украинских пилотах F-16

      Домохозяек призвали делать унитазу компрессы

      Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области

      Президент Грузии обратилась к протестующим против закона об иноагентах

      Две страны попросили Евросоюз создать группу для отказа от российского газа

      Польша пообещала обеспечить Украину боеприпасами

      В Молдавии задержали вернувшегося из Москвы лидера оппозиционной партии

      49-летняя ведущая отдохнула на яхте в бикини за десятки тысяч рублей

      Захарова ответила на слова Борреля о законности ударов Украины по России

      На Западе восхитились уроком Путина Зеленскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше