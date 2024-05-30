Опубликовано одно из последних счастливых фото Заворотнюк до болезни

В сети появились одни из последних счастливых кадров Заворотнюк до болезни

В сети были опубликованы одни из последних счастливых кадров российской актрисы Анастасии Заворотнюк до болезни. Фото делится Telegram-канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».

На снимках улыбающаяся актриса позирует с мужем, фигуристом Петром Чернышевым, и дочерью Милой, которую держит на руках. Отмечается, что кадры были сделаны в апреле 2019 года, предположительно, еще до того, как артистке диагностировали тяжелую болезнь.

Ранее стало известно о действиях мужа Заворотнюк перед ее смертью.

30 мая родные актрисы сообщили о ее смерти. Они также уточнили, что о месте и времени прощания с актрисой они сообщат вечером в четверг.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».