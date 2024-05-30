Постпред в ЕС: пошлины на зерно из РФ расчистят место для украинской продукции

Повышение импортных пошлин на аграрную продукцию из России и Белоруссии не поможет европейским фермерам, а только расчистит место для украинского зерна. Так решение Евросоюза (ЕС) сделать дороже продукты оценили в постоянном представительстве РФ при объединении, сообщает РИА Новости.

Совет ЕС распорядился ввести заградительные таможенные пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно с 1 июля. Решение затронет пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. При этом представители властей подчеркнули, что такая мера не повлияет на экспорт продовольствия в третьи страны, так как не касается транзита товаров.

Постпред России в ЕС заявил, что такой шаг со стороны объединения — реализация торгово-политического инструмента по защите собственных экономических интересов в нарушение норм Всемирной торговой организации (ВТО).

«Не называя вещи своими именами, еэсовцы фактически ввели запрет на импорт, что по сути является извращенной формой санкций. Ничего удивительного в принятом решении нет — Евросоюз уже давно защищает собственные экономические интересы путем нелегальных рестрикций и протекционизма. За последние годы санкции превратились для Брюсселя в удобный торгово-политический инструмент», — пояснили в ведомстве.

В зависимости от конкретного продукта пошлины вырастут либо на 95 евро за тонну, либо до 50 процентов. В заявлении, опубликованном на сайте Евросовета, подтверждается, что в практическом плане новые тарифы направлены на полное прекращение поставок зерна из России и Белоруссии.

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб мотивировала новые ограничения борьбой с продажей «украденного на Украине зерна». Под ним дипломат подразумевала зерно, собранное в новых российских регионах.