Родители российских школьников рассказали о страхах

Учи.ру запустила подкаст про эмоции школьников «Мы тебя такому научили»

Образовательная онлайн-платформа Учи.ру (входит в VK) запустила подкаст для родителей «Мы тебя такому научили». Он посвящен эмоциям, которые испытывают родители и дети в течение школьных лет.

Подкаст будет выходить раз в неделю в разделе «Книги и шоу» в приложении VK Музыка и в музыкальном разделе мобильного приложения «ВКонтакте», видеоверсия появится на платформе VK Видео.

Ведущей подкаста стала Лилия Брайнис, социальный психолог и педагог — она будет анализировать чувства, которые возникают у детей на протяжении их взросления и учебы в школе: страх, любознательность, стыд, грусть, любовь, апатия.

Первый выпуск подкаста посвящен теме страха — слушатели узнают, в каких случаях он полезен и служит маркером опасности, а в каких нет, а также от чего в ребенке может сформироваться неуверенность в себе. В этом же эпизоде Лилия Брайнис объяснила, чего боятся родители в вопросах обучения детей, и как это находит отражение в сознании ребенка.

Руководитель департамента олимпиад образовательной платформы Учи.ру. Дарья Островская отметила, что эмоциональный интеллект — один из важнейших гибких навыков современного человека.

«В повседневной жизни умение эффективно управлять эмоциями не менее важно. Мы понимаем, насколько бывает сложно совладать с чувствами и детям, и взрослым, поэтому запустили подкаст “Мы тебя такому научили”. В нем мы собрали ответы на распространенные вопросы, связанные с эмоциональным интеллектом, которые могут возникать у родителей в процессе взросления ребенка», — рассказала она.