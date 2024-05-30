Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:39, 30 мая 2024Мир

В Чехии заявили о неполучении Украиной в срок закупленных боеприпасов

FT: половина закупленных Чехией боеприпасов для ВСУ не будет поставлена в срок

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Половина боеприпасов, закупленных Чехией у стран Азии и Африки за счет денег Европейского союза (ЕС), для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет поставлена в срок из-за низкого качества комплектующих. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на владельца оборонной компании Czechoslovak Group (CSG) Михала Стрнада.

«Каждую неделю цены растут, и с комплектующими возникают большие проблемы (...) Это непростая работа», — рассказал глава концерна.

Стрнад добавил, что чешской стороне придется заменить многие детали снарядов, так как они непригодны для боевых действий. По его словам, CSG готова выполнить данную задачу, несмотря на заполненность заводов. Он также подчеркнул, что первые снаряды ВСУ может получить уже в июне.

5 марта стало известно о планах стран Евросоюза направить через двусторонние соглашения деньги Чехии на закупку боеприпасов для Киева. Предполагалось, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметров у стран, не входящих в сообщество. Прежде всего, речь шла о странах Азии и Африки.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Названа причина смерти Анастасии Заворотнюк

      Лавров объяснил смысл участия России в ОБСЕ

      Стало известно о жалобах Заворотнюк в последние дни жизни

      Белла Торн прикрыла обнаженную грудь ремнем на фото для журнала

      Мать Заворотнюк отреагировала на новости о смерти дочери

      Врач назвал настоящего виновника эпидемии ожирения

      Россиянин попал в больницу после случайной встречи в лесу

      Носитель «Калибров» совершит переход с Балтийского моря в Тихий океан

      Таиланд анонсировал новый тип виз для удаленщиков

      Родители погибших возлюбленных устроили им призрачную свадьбу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше