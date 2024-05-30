В Чехии заявили о неполучении Украиной в срок закупленных боеприпасов

FT: половина закупленных Чехией боеприпасов для ВСУ не будет поставлена в срок

Половина боеприпасов, закупленных Чехией у стран Азии и Африки за счет денег Европейского союза (ЕС), для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет поставлена в срок из-за низкого качества комплектующих. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на владельца оборонной компании Czechoslovak Group (CSG) Михала Стрнада.

«Каждую неделю цены растут, и с комплектующими возникают большие проблемы (...) Это непростая работа», — рассказал глава концерна.

Стрнад добавил, что чешской стороне придется заменить многие детали снарядов, так как они непригодны для боевых действий. По его словам, CSG готова выполнить данную задачу, несмотря на заполненность заводов. Он также подчеркнул, что первые снаряды ВСУ может получить уже в июне.

5 марта стало известно о планах стран Евросоюза направить через двусторонние соглашения деньги Чехии на закупку боеприпасов для Киева. Предполагалось, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметров у стран, не входящих в сообщество. Прежде всего, речь шла о странах Азии и Африки.