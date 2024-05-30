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13:59, 30 мая 2024Экономика

В России подорожал один из самых популярных китайских кроссоверов

Autonews: кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max в мае подорожал на 10-70 тысяч рублей

Фото: darksoul72 / Shutterstock / Fotodom

В мае 2024 года в России подорожал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. О росте цен на один из самых популярных китайских автомобилей сообщает агентство НАПИ, его цитирует Autonews.

С апреля стоимость машин бренда выросла на 10-70 тысяч рублей. Самая дешевая и самая дорогая из полноприводных комплектаций Chery Tiggo 7 Pro Max — Elite AWD и Ultimate AWD выросли в цене на 10 тысяч рублей. Автомобили в базовой версии Elite с передним приводом и в «средней» полноприводной комплектации Prestige AWD подорожали на 20 тысяч. Сильнее всего подорожали «средняя» и топовая версия кроссовера с передним приводом — Prestige FWD и Ultimate FWD.

Представляющий собой рестайлинг Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max появился в России в январе 2023 года и за год вошел в топ самых продаваемых новых автомобилей. В апреле он занимал в рейтинге шестое место.

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Автомобиль Chery Tiggo 7 Pro стал прототипом для сборки машин российского бренда XCITE, которые выпускают на заводе в Санкт-Петербурге. Официальный старт продаж машин в двух доступных комплектациях состоялся 21 мая.

Как сообщили в «Автостате», в первом квартале 2023 года импорт новых легковых автомобилей в Россию вырос в 2,5 раза. При этом две трети (66 процентов) всех легковушек были ввезены из КНР. Самыми популярными импортными моделями на отечественном рынке стали Geely Monjaro (6,4 тысячи штук), Chery Tiggo 7 Pro MAX (5,2 тысячи штук), Chery Tiggo 4 Pro (5 тысяч штук), Omoda C5 (2,9 тысячи штук) и Haval Jolion (2,7 тысячи штук).

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      Вячеслав Агапов
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