В России запустят оплачиваемую стажировку для школьников

VK запускает оплачиваемую стажировку для школьников ко Дню защиты детей

VK запускает активности ко Дню защиты детей. Так, школьников ждет программа оплачиваемой стажировки, активности на фестивале «Движения Первых», онлайн-марафон по кибербезопасности, полезный контент и конкурсы, рассказали журналистам организаторы.

Программа оплачиваемой стажировки, рассчитанная на школьников, запускается впервые. Набор открыт по следующим направлениям: машинное обучение, фронтенд- и бэкенд-разработка, ручное и автоматизированное тестирование. Под руководством наставников участники будут решать реальные задачи в командах сервисов и продуктов VK, в частности, строить модели для рекламы, тестировать B2B- и видеосервисы.

«Программа ориентирована на школьников старше 14 лет. Чтобы попасть на нее, нужно до 13 июня подать заявку и пройти отбор. Стажировка будет занимать 20 часов в неделю и проходить в гибридном формате в Москве и Санкт-Петербурге. Продолжительность программы — два месяца: с 8 июля по 31 августа», — сказано в сообщении. По итогам стажировки HR-специалисты компании проведут для участников консультации по карьерному развитию.

С 31 мая по 9 июня пройдет онлайн-марафон киберграмотности в сообществе «Безопасность» во «ВКонтакте». Ребятам расскажут об основных правилах кибергигиены, а закрепить знания они смогут с помощью видеолекций, клипов, памяток, комиксов и заданий в мини-приложении «Другое Дело».

Кроме того, 1 и 2 июня на фестивале будет работать многофункциональное открытое летнее пространство VK. В зоне Сферума учащиеся научатся рисовать стикеры вместе с профессиональными иллюстраторами, примут участие в танцевальном флешмобе, музыкальных мастер-классах. В интерактивном пространстве «Учи.ру» школьники научатся азам игры в шахматы и попробуют свои силы в онлайн-турнире на платформе. Также их ждут мастер-классы по созданию комиксов, аквагрим с любимыми героями платформы и призы.

Помимо этого, в списке активностей значится конкурс от тревел-блогеров Натальи Богдановой, Александра Михайленко и Ксении Прохоровой, в рамках которого подписчикам предложат опубликовать письмо или рисунок ребенка на тему путешествий. Шесть победителей получат сертификат на семейное путешествие.