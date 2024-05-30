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14:31, 30 мая 2024Интернет и СМИ

В России запустят оплачиваемую стажировку для школьников

VK запускает оплачиваемую стажировку для школьников ко Дню защиты детей

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

VK запускает активности ко Дню защиты детей. Так, школьников ждет программа оплачиваемой стажировки, активности на фестивале «Движения Первых», онлайн-марафон по кибербезопасности, полезный контент и конкурсы, рассказали журналистам организаторы.

Программа оплачиваемой стажировки, рассчитанная на школьников, запускается впервые. Набор открыт по следующим направлениям: машинное обучение, фронтенд- и бэкенд-разработка, ручное и автоматизированное тестирование. Под руководством наставников участники будут решать реальные задачи в командах сервисов и продуктов VK, в частности, строить модели для рекламы, тестировать B2B- и видеосервисы.

«Программа ориентирована на школьников старше 14 лет. Чтобы попасть на нее, нужно до 13 июня подать заявку и пройти отбор. Стажировка будет занимать 20 часов в неделю и проходить в гибридном формате в Москве и Санкт-Петербурге. Продолжительность программы — два месяца: с 8 июля по 31 августа», — сказано в сообщении. По итогам стажировки HR-специалисты компании проведут для участников консультации по карьерному развитию.

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С 31 мая по 9 июня пройдет онлайн-марафон киберграмотности в сообществе «Безопасность» во «ВКонтакте». Ребятам расскажут об основных правилах кибергигиены, а закрепить знания они смогут с помощью видеолекций, клипов, памяток, комиксов и заданий в мини-приложении «Другое Дело».

Кроме того, 1 и 2 июня на фестивале будет работать многофункциональное открытое летнее пространство VK. В зоне Сферума учащиеся научатся рисовать стикеры вместе с профессиональными иллюстраторами, примут участие в танцевальном флешмобе, музыкальных мастер-классах. В интерактивном пространстве «Учи.ру» школьники научатся азам игры в шахматы и попробуют свои силы в онлайн-турнире на платформе. Также их ждут мастер-классы по созданию комиксов, аквагрим с любимыми героями платформы и призы.

Помимо этого, в списке активностей значится конкурс от тревел-блогеров Натальи Богдановой, Александра Михайленко и Ксении Прохоровой, в рамках которого подписчикам предложат опубликовать письмо или рисунок ребенка на тему путешествий. Шесть победителей получат сертификат на семейное путешествие.

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      Варвара Кошечкина
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