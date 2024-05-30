Экс-разведчик Риттер: ВСУ свергнут Зеленского или последуют за ним в ад

Отставной разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что российские силы обладают преимуществом перед украинскими. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judghing Freedom.

Риттер поставил Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед выбором и подчеркнул, что однажды солдатам придется или свергнуть президента страны Владимира Зеленского, или последовать за ним в ад.

«Непременно наступит переломный момент, когда украинские военные поймут, что все потеряно, и им придется принять решение — либо последовать за Зеленским в ад, либо попытаться отстранить его от власти и спасти то, что еще осталось от Украины», — отметил он.