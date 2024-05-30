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18:39, 30 мая 2024Мир

В США указали на желание Украины спровоцировать Россию на удар по НАТО

Экс-разведчик Риттер: Украина хочет спровоцировать Россию на удар по НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Украина хочет спровоцировать Россию на удар по НАТО, чтобы втянуть альянс в конфликт. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

«Украина отчаянно пытается спровоцировать эскалацию конфликта, чтобы Россия отреагировала слишком резко и нанесла удар по члену НАТО, что втянуло бы альянс в военные действия, поскольку это единственный шанс для Украины», — сказал он.

По его словам, украинские власти не думают о последствиях, потому что страна находится на грани уничтожения.

Ранее Риттер отметил, что Россия хочет «избавить Украину от бандеровцев», а не разрушить. По мнению отставного военного, завершение специальной военной операции победой России позволит украинцам избрать компетентное руководство, а также «стать частью коллективного процесса взаимодействия с миром и взаимовыгодного процветания».

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      Семен Александров
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