Экс-разведчик Риттер: Украина хочет спровоцировать Россию на удар по НАТО

Украина хочет спровоцировать Россию на удар по НАТО, чтобы втянуть альянс в конфликт. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

«Украина отчаянно пытается спровоцировать эскалацию конфликта, чтобы Россия отреагировала слишком резко и нанесла удар по члену НАТО, что втянуло бы альянс в военные действия, поскольку это единственный шанс для Украины», — сказал он.

По его словам, украинские власти не думают о последствиях, потому что страна находится на грани уничтожения.

Ранее Риттер отметил, что Россия хочет «избавить Украину от бандеровцев», а не разрушить. По мнению отставного военного, завершение специальной военной операции победой России позволит украинцам избрать компетентное руководство, а также «стать частью коллективного процесса взаимодействия с миром и взаимовыгодного процветания».