В США заявили о нежелании России разрушить Украину

Экс-разведчик Риттер: РФ хочет освободить Украину от бандеровцев, а не разрушить

Россия хочет освободить Украину от бандеровцев, а не разрушить. С таким заявлением в интервью Youtube-каналу Dialogue Works выступил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

«Уничтожение Украины создаст лишь "болезнь" бедности и раздора, которые вернут на место все прошлые проблемы страны», — сказал он, добавив, что цель Москвы — «избавить Украину от бандеровцев» и не позволить западным странам заразить ее «вирусом ультранационализма».

По мнению отставного военного, завершение специальной военной операции победой России позволит украинцам избрать компетентное руководство, а также «стать частью коллективного процесса взаимодействия с миром и взаимовыгодного процветания».

Ранее американский журнал The American Conservative написал, что Западу пора признать идею победы Украины над Россией в текущем конфликте неосуществимой.