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09:36, 30 мая 2024Бывший СССР

Власти Харькова заявили о повреждении административного здания из-за взрывов

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении административного здания
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил в своем Telegram-канале о повреждениях административного здания в результате взрывов в городе.

«Произошел ракетный обстрел по двум локациям. Попадание в двухэтажное административное здание (...) произошло частичное разрушение с последующим возгоранием», — написал Синегубов.

Ранее серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги. До того в руководстве Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о запусках авиационных бомб в регионе.

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      Валентин Карант
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