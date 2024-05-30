Власти Харькова заявили о повреждении административного здания из-за взрывов

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении административного здания

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил в своем Telegram-канале о повреждениях административного здания в результате взрывов в городе.

«Произошел ракетный обстрел по двум локациям. Попадание в двухэтажное административное здание (...) произошло частичное разрушение с последующим возгоранием», — написал Синегубов.

Ранее серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги. До того в руководстве Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о запусках авиационных бомб в регионе.

