Лукашенко опробовал белорусский топор на нескольких чурках

Президент Белоруссии Лукашенко протестировал топор белорусского производства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко протестировал топор белорусского производства на нескольких. Видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил после краш-теста, что отечественный топор хороший, но есть над чем работать.

Топоры белорусского производства показали Лукашенко во время его рабочей поездки на завод «Легмаш» в городе Орша Витебской области. Тогда он отметил, что считает позором то, что страна, половина которой имеет леса, не может производить собственные топоры.

