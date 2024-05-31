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16:55, 31 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко опробовал белорусский топор на нескольких чурках

Президент Белоруссии Лукашенко протестировал топор белорусского производства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко протестировал топор белорусского производства на нескольких. Видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил после краш-теста, что отечественный топор хороший, но есть над чем работать.

Топоры белорусского производства показали Лукашенко во время его рабочей поездки на завод «Легмаш» в городе Орша Витебской области. Тогда он отметил, что считает позором то, что страна, половина которой имеет леса, не может производить собственные топоры.

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      Валентин Карант
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