Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:31, 29 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко показали белорусские топоры

Президенту Лукашенко продемонстрировали белорусские топоры

Кадр: Telegram-канал «Пул Первого»

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко продемонстрировали топоры отечественного производства. Их ему показали во время его рабочей поездки на завод «Легмаш» в городе Орша Витебской области, сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко внимательно осмотрел топоры и пообещал лично их протестировать. «Это позор, что мы больше половины [территории страны] имеем леса и все завозим. То, что мы топоры не можем сделать, вилы там... это позор», — подчеркнул он.

Глава государства поручил промышленникам в течение года освоить производство подобного инструмента для работы с древесиной. «Надо делать не только топор. Колун надо делать, более мощный. Все мы должны делать», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что на встрече с работниками «Легмаша» Лукашенко подарили большой чугунный казан для приготовления плова. Политик принял подарок и поделился, что во время визитов в Душанбе он получил уроки готовки этого восточного блюда от президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Что думаешь? Оцени!
      Георгий Нестеров
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине выбирать способы ведения боевых действий против России

      Путин увеличил штрафы за низкое качество ЖКУ

      Известный комик высказался о КВН словами «что-то любимое сломалось»

      Турист протаранил несколько машин в Гоа, станцевал на дороге и попал на видео

      На Украине заявили о нехватке людей для новой волны мобилизации

      Установлен рекорд по размещению электродов в мозге

      Путин запретил списывать долги с пенсий детей-инвалидов

      Названо идеальное для жаркой погоды меню

      Мать Бейонсе рассказала о травле артистки в детстве

      49-летняя Яна Рудковская прогулялась в купальнике по пляжу после пластики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше