Лукашенко показали белорусские топоры

Президенту Лукашенко продемонстрировали белорусские топоры

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко продемонстрировали топоры отечественного производства. Их ему показали во время его рабочей поездки на завод «Легмаш» в городе Орша Витебской области, сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко внимательно осмотрел топоры и пообещал лично их протестировать. «Это позор, что мы больше половины [территории страны] имеем леса и все завозим. То, что мы топоры не можем сделать, вилы там... это позор», — подчеркнул он.

Глава государства поручил промышленникам в течение года освоить производство подобного инструмента для работы с древесиной. «Надо делать не только топор. Колун надо делать, более мощный. Все мы должны делать», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что на встрече с работниками «Легмаша» Лукашенко подарили большой чугунный казан для приготовления плова. Политик принял подарок и поделился, что во время визитов в Душанбе он получил уроки готовки этого восточного блюда от президента Таджикистана Эмомали Рахмона.