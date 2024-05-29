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13:00, 29 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал об уроках готовки плова от главы Таджикистана

Лукашенко получил в подарок казан и рассказал об уроках готовки плова от Рахмона

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко на встрече с работниками завода «Легмаш» в городе Орша Витебской области подарили большой чугунный казан для приготовления плова. Об этом сообщает БелТА.

Белорусский лидер принял подарок. Лукашенко также рассказал, что во время визитов в Душанбе он получил уроки готовки плова от президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Глава республики добавил, что предпочитает «обычные деревенские блюда». Вместе с тем он отметил «очень хорошую рецептуру» в Советском Союзе. По его словам, в Белоруссии в настоящее время занимаются восстановлением и возвращением на производство многих рецептов времен СССР.

Ранее стало известно, что во время визита президента России Владимира Путина в Белоруссию Лукашенко угощал его национальными домашними блюдами. В частности, глава республики кормил российского лидера драниками и салатом «Молодость» собственного приготовления.

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      Екатерина Грищенко
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