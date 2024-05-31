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16:32, 31 мая 2024Россия

Минобороны показало еще одно видео обмена пленными с Украиной

Минобороны опубликовало новое видео обмена пленными с Украиной

Министерство обороны опубликовало еще одно видео с кадрами возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Кадры появились в Telegram-канале оборонного ведомства.

На них показан салон автобуса, в котором везли военных в Россию. Некоторые из них звонили своим родным и близким, чтобы оповестить о своем возвращении.

«Родная, скоро буду. Все хорошо у меня: жив-здоров, руки, ноги целы», — говорит один из военнослужащих по телефону. Другой российский военный попал на видео, когда принимал звонок от своего сына.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, входящий в Парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции, опубликовал видео освобожденных из украинского плена российских военнослужащих. На кадрах видно улыбающихся солдат. «Мы вернулись!» — восклицает один из них и благодарит организаторов обмена.

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      Варвара Кошечкина
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