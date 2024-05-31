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21:03, 31 мая 2024Забота о себе

Некоторые особенности менструаций оказались губительными для отношений

Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash

Многие женщины не рассказывают своим партнерам о болезненных менструациях, и это губительно сказывается на отношениях. О влиянии некоторых особенностей менструального цикла пишет издание Metro со ссылкой на результаты опроса, проведенного британской сетью клиник Bupa Health Clinics.

Исследование показало, что 79 процентов женщин жалуются, что болезненные менструации (дисменорея) негативно сказываются на их отношениях. Более половины (63 процента) признались, что ссорятся с людьми из-за болезненных менструаций, 59 процентов — что становятся более резкими, а 52 процента — что в это время партнер раздражает их больше обычного.

Несмотря на это, 81 процент опрошенных женщин не рассказывает партнерам, друзьям и семье о своих болях, а 14 процентов респонденток из-за дисменореи впадали в опасные для жизни депрессивные состояния. «Многие женщины страдают в тишине, несут этот физический и эмоциональный груз в одиночку. Поэтому важно сломать табу вокруг женского здоровья и поощрять женщин рассказывать о своем опыте. Если они страдают от симптомов, влияющих на их жизнь и ментальное здоровье, они должны поговорить с врачом и получить необходимую помощь», — заявила директор сети клиник Петра Симич.

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      Александра Лисица
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