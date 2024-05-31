Президента и премьера Молдавии вызвали в суд

Президента Молдавии Санду и премьера Речана вызвали в суд по аэропорту Кишинева

Президента Молдавии Майю Санду и премьер-министра страны Дорина Речана вызвали в суд. Об этом передает TV8.

Санду и Речана пригласили в качестве свидетелей по делу против передачи в концессию международного аэропорта Кишинева в 2013 году. Оба политика занимали посты в правительстве бывшего премьера страны Юрия Лянкэ, принявшего решение о передаче аэропорта.

«Я надеюсь, что они проявят гражданскую ответственность и придут в суд, так как они выдвинули эту теорию, что процесс концессии был незаконным», — заявил экс-премьер Молдавии, добавив, что Санду и Речан не высказывались против решения о концессии.

Ранее более половины жителей Молдавии заявили о нежелании переизбирать Санду. Также 48 процентов посчитали, что молдавский президент виновна в сложившейся в стране ситуации.