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14:49, 22 мая 2024Бывший СССР

Более половины жителей Молдавии заявили о нежелании переизбирать Санду

Соцопрос IMAS: более половины граждан Молдавии не хотят переизбирать Санду

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Более половины граждан Молдавии считают, что действующий президент республики Майя Санду не заслуживает быть избранной на второй срок. Об этом говорится в опросе, проведенном Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) Молдавии.

55 процентов опрошенных считают, что Санду не заслужила быть избранной на второй срок. 39 процентов поддержали ее кандидатуру на пост следующего президента. 6 процентов респондентов не ответили на вопрос.

У жителей Молдавии также спросили, в какой степени президент несет ответственность за нынешнюю ситуацию в стране. 48 процентов считают, что Санду виновна в сложившейся ситуации, из них 26 процентов заявили, что она виновна в очень большой степени. При этом 48 процентов полагают, что Санду виновата «в малой степени и в очень малой степени».

Соцопрос проводился в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек.

Ранее Санду отказалась признавать вину за отказ ввести главу Гагаузии Евгению Гуцул в правительство. По ее словам, Гуцул представляет не народ, а коррумпированную преступную группировку.

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      Илья Таксюр
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