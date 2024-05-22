Более половины жителей Молдавии заявили о нежелании переизбирать Санду

Соцопрос IMAS: более половины граждан Молдавии не хотят переизбирать Санду

Более половины граждан Молдавии считают, что действующий президент республики Майя Санду не заслуживает быть избранной на второй срок. Об этом говорится в опросе, проведенном Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) Молдавии.

55 процентов опрошенных считают, что Санду не заслужила быть избранной на второй срок. 39 процентов поддержали ее кандидатуру на пост следующего президента. 6 процентов респондентов не ответили на вопрос.

У жителей Молдавии также спросили, в какой степени президент несет ответственность за нынешнюю ситуацию в стране. 48 процентов считают, что Санду виновна в сложившейся ситуации, из них 26 процентов заявили, что она виновна в очень большой степени. При этом 48 процентов полагают, что Санду виновата «в малой степени и в очень малой степени».

Соцопрос проводился в 89 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1088 человек.

Ранее Санду отказалась признавать вину за отказ ввести главу Гагаузии Евгению Гуцул в правительство. По ее словам, Гуцул представляет не народ, а коррумпированную преступную группировку.