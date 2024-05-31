Россиянам раскрыли стоимость летних туров на пляжный курорт Китая

АТОР: путевки на Хайнань летом стоят от 107 тысяч рублей за двоих

Отдохнуть на Хайнане летом можно от 107 тысяч рублей за двоих. Стоимость туров на этот пляжный курорт Китая раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Путевки за 107 тысяч предлагает компания «Русский Экспресс». В пакет входят перелет, восемь ночей в отеле «две звезды» и завтраки. Проживание в трехзвездочной гостинице обойдется от 113 тысяч рублей, в четырехзвездочной — от 114 тысяч.

У туроператора China Travel десятидневные туры стоят от 128 тысяч за двоих. В TEZ Tour цены на недельные туры в конце июня стартуют от 174 тысяч рублей.

Компания Space Travel предлагает путевки с прямым перелетом за 185 тысяч рублей. В ITM group есть вариант поездки на Хайнань на 10 дней с трехдневным отдыхом в Пекине. Такой тур обойдется от 171 тысячи рублей за одного путешественника, включая перелеты.

Ранее туристам рассказали о странах с самыми дешевыми трехзвездочными отелями. Наиболее доступные варианты можно найти во вьетнамском курортном городе Нячанге, а также таиландских Паттайе и Бангкоке.