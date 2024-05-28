Россиянам раскрыли курортную страну с самыми дешевыми трехзвездочными отелями

OneTwoTrip: самые дешевые трехзвездочные отели ждут россиян во Вьетнаме

Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip раскрыли страну с самыми дешевыми трехзвездочными отелями. Результаты исследования попали в распоряжение агентства РИА Новости.

Специалисты выяснили, что наиболее бюджетные гостиницы категории «три звезды» ждут россиянам во вьетнамском курортном городе Нячанге. Там отечественные туристы смогут найти жилье всего за 1,5 тысячи рублей в сутки.

Отели в тайских Паттайе и Бангкоке обойдутся в 1,7 и 1,9 тысячи рублей соответственно. Для бюджетного отдыха соотечественникам также подойдут вьетнамские Хошимин (2,1 тысячи рублей), Дананг и Ханой (по 2,2 тысячи рублей). А на другом популярном курорте Таиланда, Пхукете, забронировать номер в гостинице получится за 2,3 тысячи рублей.

Более того, по данным сервиса, в список городов, где российским путешественникам удастся найти недорогие номера в трехзвездочном отеле, попал Ереван. В столице Армении стоимость номера в сутки составляет 2,4 тысячи рублей. Чуть дороже обойдется гостиница в Баку за 2,7 тысячи рублей и в Унаватуне (Шри-Ланка) — 2,6 тысячи рублей

Ранее сообщалось, что самой дешевой страной Европы для бронирования отелей за рубежом во втором квартале 2024 года стала Италия. Такие данные россиянам раскрыли аналитики сервиса «Яндекс Путешествия». Ночь в итальянской гостинице обойдется отечественным туристам в среднем в 5,3 тысячи рублей.