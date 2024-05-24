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12:16, 24 мая 2024Путешествия

Россиянам раскрыли самую дешевую страну Европы

Италия стала страной Европы с самыми дешевыми отелями

Фото: Matteo Nardone / Globallookpress.com

Самой дешевой страной Европы для бронирования отелей за рубежом во втором квартале 2024 года стала Италия. Такие данные россиянам раскрыли аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Ночь в итальянской гостинице обойдется отечественным туристам в среднем в 5,3 тысячи рублей. Тем временем лидером среди стран дальнего зарубежья по доступным ценам на отели стали Филиппины (4,9 тысячи рублей). На третьей строчке в рейтинге расположилась Мексика (6,1 тысячи рублей), на четвертой — Вьетнам (6,9 тысячи рублей).

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Специалисты также сообщили, что в сравнении с первым кварталом текущего года сейчас забронировать гостиницу по более выгодной стоимости можно в Италии, где она снизилась на 62 процента, в ОАЭ (на 59 процентов, до 7,6 тысячи рублей), Японии (на 43 процента, 7,4 тысячи рублей), Болгарии (на 23 процента, 7,6 тысячи рублей) и Индии (на 28 процентов, 8,4 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что цены на пляжные туры в Испанию летом 2024 года начинаются от 59 тысяч рублей за двоих без перелета (семь ночей в отеле «три звезды»). По данным АТОР, спрос на отдых в этой европейской стране вырос на 10-15 процентов.

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      Фариза Бацазова
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