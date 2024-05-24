Россиянам раскрыли самую дешевую страну Европы
Самой дешевой страной Европы для бронирования отелей за рубежом во втором квартале 2024 года стала Италия. Такие данные россиянам раскрыли аналитики сервиса «Яндекс Путешествия», их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».
Ночь в итальянской гостинице обойдется отечественным туристам в среднем в 5,3 тысячи рублей. Тем временем лидером среди стран дальнего зарубежья по доступным ценам на отели стали Филиппины (4,9 тысячи рублей). На третьей строчке в рейтинге расположилась Мексика (6,1 тысячи рублей), на четвертой — Вьетнам (6,9 тысячи рублей).
Специалисты также сообщили, что в сравнении с первым кварталом текущего года сейчас забронировать гостиницу по более выгодной стоимости можно в Италии, где она снизилась на 62 процента, в ОАЭ (на 59 процентов, до 7,6 тысячи рублей), Японии (на 43 процента, 7,4 тысячи рублей), Болгарии (на 23 процента, 7,6 тысячи рублей) и Индии (на 28 процентов, 8,4 тысячи рублей).
Ранее стало известно, что цены на пляжные туры в Испанию летом 2024 года начинаются от 59 тысяч рублей за двоих без перелета (семь ночей в отеле «три звезды»). По данным АТОР, спрос на отдых в этой европейской стране вырос на 10-15 процентов.