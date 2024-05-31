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15:47, 31 мая 2024Путешествия

Россиянке выдали загранпаспорт с ошибкой и отказались его менять

Россиянке выдали загранпаспорт с неправильным написанием «Венгрия» латиницей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В столичном МФЦ «Лианозово» россиянке выдали загранпаспорт с неправильным написанием страны рождения и потом отказались его менять. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

У Дарьи, родившейся в Венгрии, в документе вместо английского варианта Hungary было написано на латинице Vengriia. Хотя россиянка указала сотрудникам МФЦ на ошибку, менять документ они не хотели.

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«На мои замечания мне говорили, что они сами имеют проблемы с этими странами. Понимаю, что если бы я не упорствовала до конца, мой паспорт бы изъяли на границе», — возмутилась Дарья.

Как сообщает источник, россиянке все же удалось получить новый загранпаспорт после беседы с руководством МФЦ.

Ранее россиян предупредили об угрожающей вылету из страны ошибке в загранпаспорте. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что соотечественникам следует уточнять правила транслитерации имен на латиницу во время выдачи документа.

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      Алина Черненко
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