Россиянке выдали загранпаспорт с ошибкой и отказались его менять

Россиянке выдали загранпаспорт с неправильным написанием «Венгрия» латиницей

В столичном МФЦ «Лианозово» россиянке выдали загранпаспорт с неправильным написанием страны рождения и потом отказались его менять. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

У Дарьи, родившейся в Венгрии, в документе вместо английского варианта Hungary было написано на латинице Vengriia. Хотя россиянка указала сотрудникам МФЦ на ошибку, менять документ они не хотели.

«На мои замечания мне говорили, что они сами имеют проблемы с этими странами. Понимаю, что если бы я не упорствовала до конца, мой паспорт бы изъяли на границе», — возмутилась Дарья.

Как сообщает источник, россиянке все же удалось получить новый загранпаспорт после беседы с руководством МФЦ.

Ранее россиян предупредили об угрожающей вылету из страны ошибке в загранпаспорте. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что соотечественникам следует уточнять правила транслитерации имен на латиницу во время выдачи документа.

