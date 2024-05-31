Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:42, 31 мая 2024Бывший СССР

Суд в Армении оправдал экс-президента страны Саргсяна

Уголовный суд Еревана оправдал бывшего президента Армении Саргсяна

Фото: РИА Новости

Уголовный суд Еревана вынес оправдательный приговор по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, с него были сняты обвинения в растрате государственных средств и устранена мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает ТАСС.

Как сообщается, Саргсян был оправдан ввиду отсутствия состава преступления. Прокуратура обвиняла его в хищении средств в особо крупных размерах и покровительстве компании «Флэш» на государственном тендере на поставку дизельного топлива.

В апреле Серж Саргсян принял участие в ежегодном факельном шествии в Ереване, посвященном 109-й годовщине геноцида армян в Османской империи. Акцию организовал молодежный союз армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» и начал ее со сжигания флагов Азербайджана и Турции.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов. Их будут преследовать за «пропаганду войны»

      Суд вновь встал на сторону актера Козловского в деле о дискредитации ВС России

      На Западе встречу Макрона и Шольца назвали визитом к «незадачливому неудачнику»

      В речных водах выявили угрозу для окружающей среды

      Карякин отреагировал на исключение из рейтинга ФИДЕ

      Администрация конкурса «Мисс США» обвинила самую красивую девушку страны во лжи

      Минюст включил в реестр иноагентов Дунцову и Литвинович

      Маск предупредил об эскалации из-за решения Байдена по Украине

      Фанаты взбунтовались против голливудских звезд. Они упрекают знаменитостей в том, что те устроили пир во время чумы

      Кремль отреагировал на объявление фондом Клуни охоты на российских журналистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше