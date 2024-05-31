Суд в Армении оправдал экс-президента страны Саргсяна

Уголовный суд Еревана оправдал бывшего президента Армении Саргсяна

Уголовный суд Еревана вынес оправдательный приговор по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, с него были сняты обвинения в растрате государственных средств и устранена мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает ТАСС.

Как сообщается, Саргсян был оправдан ввиду отсутствия состава преступления. Прокуратура обвиняла его в хищении средств в особо крупных размерах и покровительстве компании «Флэш» на государственном тендере на поставку дизельного топлива.

В апреле Серж Саргсян принял участие в ежегодном факельном шествии в Ереване, посвященном 109-й годовщине геноцида армян в Османской империи. Акцию организовал молодежный союз армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» и начал ее со сжигания флагов Азербайджана и Турции.