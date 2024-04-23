В Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана в годовщину геноцида армян

В Армении прошло факельное шествие с сожжением флагов Турции и Азербайджана

В Ереване прошло факельное шествие, посвященное 109-й годовщине геноцида армян в Османской империи. Акция началась с сожжения флагов Азербайджана и Турции, передает «Интерфакс».

Шествие организовал молодежный союз армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», в нем принимает участие бывший президент Армении Серж Саргсян и представители оппозиции.

Участники зажгли факелы от сожженных флагов Турции и Азербайджана. Процессия пройдет к мемориальному комплексу памяти жертв геноцида «Цицернакаберд», где проведет ночь.

Подобные мероприятия проходят в Армении ежегодно с 2000 года. В 2021 году участники также сжигали флаги Турции и Азербайджана.