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20:06, 23 апреля 2024Бывший СССР

В Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана в годовщину геноцида армян

В Армении прошло факельное шествие с сожжением флагов Турции и Азербайджана
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

В Ереване прошло факельное шествие, посвященное 109-й годовщине геноцида армян в Османской империи. Акция началась с сожжения флагов Азербайджана и Турции, передает «Интерфакс».

Шествие организовал молодежный союз армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», в нем принимает участие бывший президент Армении Серж Саргсян и представители оппозиции.

Участники зажгли факелы от сожженных флагов Турции и Азербайджана. Процессия пройдет к мемориальному комплексу памяти жертв геноцида «Цицернакаберд», где проведет ночь.

Подобные мероприятия проходят в Армении ежегодно с 2000 года. В 2021 году участники также сжигали флаги Турции и Азербайджана.

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      Валентин Карант
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