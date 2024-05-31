В Белоруссии пообещали достойно ответить на вторжение в страну

Замглавы АП Белоруссии Перцов: попытки вторжения получат достойный ответ

Попытки нападения на Белоруссию получат достойный ответ от республики и ее союзников, включая Россию. Об этом заявил заместитель главы администрации президента (АП) Белоруссии Владимир Перцов, сообщает БелТА.

Перцов призвал соседние с Белоруссией страны нацеливаться на мирное сосуществование. Он добавил, что в отношении руководства республики планируется давление со стороны других государств.

«Попытки силового вторжения в нашу страну получат достойный ответ и с нашей стороны, и со стороны наших союзников, России», — заявил замглавы АП Белоруссии.

Ранее заместитель главы белорусского МЧС Александр Худолеев заявил о готовности пограничной с Украиной Гомельской области к военному времени.