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17:33, 31 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии пообещали достойно ответить на вторжение в страну

Замглавы АП Белоруссии Перцов: попытки вторжения получат достойный ответ

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Попытки нападения на Белоруссию получат достойный ответ от республики и ее союзников, включая Россию. Об этом заявил заместитель главы администрации президента (АП) Белоруссии Владимир Перцов, сообщает БелТА.

Перцов призвал соседние с Белоруссией страны нацеливаться на мирное сосуществование. Он добавил, что в отношении руководства республики планируется давление со стороны других государств.

«Попытки силового вторжения в нашу страну получат достойный ответ и с нашей стороны, и со стороны наших союзников, России», — заявил замглавы АП Белоруссии.

Ранее заместитель главы белорусского МЧС Александр Худолеев заявил о готовности пограничной с Украиной Гомельской области к военному времени.

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