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16:09, 30 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о готовности одной из областей к военному времени

МЧС Белоруссии: Гомельская область готова к переводу на военное время

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Гомельская область Белоруссии, граничащая с Украиной, готова к переводу на военное время. Об этом заявил заместитель главы белорусского МЧС Александр Худолеев, его цитирует БелТА.

«Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время», — заявил Худолеев.

При этом, отметил замглавы МЧС, есть ряд корректив, которые требуют оперативного вмешательства. Также он сообщил, что в ходе тренировки была проведена проверка взаимодействия всех элементов военной составляющей. Аналогичные тренировки, добавил Худолеев, планируется проводить и в других регионах Белоруссии.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что страна должна производить максимум продукции военно-промышленного комплекса на случай военного времени.

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