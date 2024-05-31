В Таиланде аниматор ударил туриста ногой в лицо и выбил ему два зуба

The Pattaya News: в Паттайе аниматор выбил туристу два зуба из-за фотографии

Турист из Южной Кореи подвергся нападению в Таиланде, потому что сделал фотографию на телефон. Подробностями поделился портал The Pattaya News.

Инцидент произошел на курорте Паттайя 30 мая. 38-летний Мунсу Пак гулял вместе с братом и подругой по рынку и заметил шоу экзотических животных. Мужчина остановился и сделал снимок, из-за чего организатор представления разозлился.

Потом Пак якобы бросил аниматору 100 батов (245 рублей), и тот дважды ударил туриста ногой в лицо. В результате мужчина сломал ему три зуба и выбил еще два.

Кореец обратился в полицию. Нападавший объяснил правоохранителям, что воспринял поступок иностранца как неуважение. Аниматор раскаялся в содеянном и заявил, что готов ответить за свои действия. Не уточняется, предложил ли он путешественнику компенсацию.

Ранее в Испании охранник пляжного клуба избил двух женщин и попал на видео. Снимавшая ролик туристка пожаловалась, что ей угрожали разбить телефон.