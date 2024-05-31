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18:27, 31 мая 2024Бывший СССР

Зеленский нашел главного врага Украины

Зеленский назвал медленные поставки оружия Западом Украине самым главным врагом

Фото: IMAGO / Philip Reynaers / Globallookpress.com

Самым главным врагом Украины являются медленные поставки оружия Западом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

С таким заявлением Зеленский выступил на пресс-конференции участников третьего саммита «Украина — Северная Европа». Он отметил, что у солдат ВСУ уходят месяцы на обучение использованию западного оружия.

«Самый главный наш враг — это медленные поставки», — высказался украинский президент. Он также подчеркнул, что от момента принятия пакета военной помощи США до начала использования переданного оружия может пройти больше шести месяцев.

Ранее Зеленский пожаловался на быстрое производство оружия в России в сравнении с Западом. «Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для своих вооруженных сил», — заявил украинский лидер.

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      Юрий Леонов
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