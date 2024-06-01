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10:37, 1 июня 2024Культура

Родные Заворотнюк отказались от лечения экспериментальным препаратом

Shot: в лечении Заворотнюк не использовали разработанный в Москве препарат
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Родные российской актрисы Анастасии Заворотнюк приняли решение не использовать для нее экспериментальное лечение. Речь идет о препарате, специально разработанном в московском Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ), пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, муж Заворотнюк Петр Чернышев передавал для изготовления препарата клетки раковой опухоли, чтобы ученые могли подобрать вирусы, способные уничтожить онкологию. Однако у московских разработчиков «вакцины от рака» на тот момент не было всей необходимой документации, и применение такого препарата в больницах было юридически запрещено, потому что он не прошел клинические испытания.

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Использование созданного в ИМБ имени Энгельгардта лекарства могло бы создать большие проблемы для лечения актрисы, так как на тот момент она много времени проводила в клиниках. В итоге близкие Заворотнюк отказались от разработки московских врачей и обратились в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге, где для создания и применения персональных препаратов уже имелись все разрешения. Специалисты смогли продлить жизнь Анастасии на четыре года, однако справиться с онкологией не удалось из-за поздней стадии заболевания.

Сообщалось, что около года назад эффективность лечения актрисы снизилась. Заворотнюк ушла из жизни 30 мая в возрасте 53 лет из-за глиобластомы, злокачественной опухоли мозга. Это одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей головного мозга, она практически неизлечима.

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