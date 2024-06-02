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13:40, 2 июня 2024Россия

Помогавший ВСУ экс-студент МГУ поделился планами на будущее. Он отказался ехать на Украину

Отчисленный из МГУ Гулько заявил, что не хочет возвращаться на Украину
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал SOTAvision

Бывший студент Московского государственного университета (МГУ) Сергей Гулько, родившийся в Одессе и помогавший Вооруженным силам Украины (ВСУ), не планирует возвращаться на родину. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

Ранее его отказались впустить в Грузию.

Гулько рассказал о планах на будущее

Экс-студент МГУ поделился, что сейчас находится за границей, хочет продолжить учебу и получить диплом врача.

В ближайшее время нет планов вернуться на Украину

Сергей Гулькоэкс-студент МГУ

Ранее власти Грузии отказались пустить Гулько в страну. Украинец рассказал, что грузинские пограничники не стали объяснять ему причины такого решения. «Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали», — уточнил он.

Бывшего студента МГУ депортировали из России в мае

21 мая Троицкий суд Москвы одобрил депортацию отчисленного из МГУ студента, однако сам Гулько покинул Россию еще 18 мая.

Его впервые арестовали в начале апреля за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Никулинский районный суд Москвы постановил заключить Гулько под стражу. После 26 апреля Тверской районный суд рассмотрел два протокола и назначил ему арест на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») КоАП.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

По данным источников в правоохранительных органах, Гулько «неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера», а также публикации, направленные на сбор денег ВСУ. Кроме того, утверждалось, что он искал способы вступить в ряды украинской армии и призывал к ударам по Москве.

Гулько рассказал о произошедшем

Гражданин Украины Сергей Гулько учился на факультете фундаментальной медицины МГУ. По мнению бывшего шестикурсника, дело против него возбудили по наводке 23-летнего сокурсника. Тот делал скриншоты соцсетей и агитировал студентов 1-го курса написать коллективное обращение. «Если бы не донос, я бы доучился. Не знаю, почему со мной так поступили. Видимо, своя жизнь им неинтересна», — сказал экс-студент.

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В пресс-службе университета сообщили, что Гулько был отчислен с учетом «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний». При этом претензий к академической успеваемости молодого человека у факультета не было.

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      Варвара Кошечкина
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