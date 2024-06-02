Помогавший ВСУ экс-студент МГУ поделился планами на будущее. Он отказался ехать на Украину

Отчисленный из МГУ Гулько заявил, что не хочет возвращаться на Украину

Бывший студент Московского государственного университета (МГУ) Сергей Гулько, родившийся в Одессе и помогавший Вооруженным силам Украины (ВСУ), не планирует возвращаться на родину. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

Ранее его отказались впустить в Грузию.

Гулько рассказал о планах на будущее

Экс-студент МГУ поделился, что сейчас находится за границей, хочет продолжить учебу и получить диплом врача.

В ближайшее время нет планов вернуться на Украину Сергей Гулько экс-студент МГУ

Ранее власти Грузии отказались пустить Гулько в страну. Украинец рассказал, что грузинские пограничники не стали объяснять ему причины такого решения. «Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали», — уточнил он.

Бывшего студента МГУ депортировали из России в мае

21 мая Троицкий суд Москвы одобрил депортацию отчисленного из МГУ студента, однако сам Гулько покинул Россию еще 18 мая.

Его впервые арестовали в начале апреля за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Никулинский районный суд Москвы постановил заключить Гулько под стражу. После 26 апреля Тверской районный суд рассмотрел два протокола и назначил ему арест на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») КоАП.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

По данным источников в правоохранительных органах, Гулько «неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера», а также публикации, направленные на сбор денег ВСУ. Кроме того, утверждалось, что он искал способы вступить в ряды украинской армии и призывал к ударам по Москве.

Гулько рассказал о произошедшем

Гражданин Украины Сергей Гулько учился на факультете фундаментальной медицины МГУ. По мнению бывшего шестикурсника, дело против него возбудили по наводке 23-летнего сокурсника. Тот делал скриншоты соцсетей и агитировал студентов 1-го курса написать коллективное обращение. «Если бы не донос, я бы доучился. Не знаю, почему со мной так поступили. Видимо, своя жизнь им неинтересна», — сказал экс-студент.

В пресс-службе университета сообщили, что Гулько был отчислен с учетом «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний». При этом претензий к академической успеваемости молодого человека у факультета не было.