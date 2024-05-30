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09:51, 30 мая 2024Россия

Собиравшего деньги для ВСУ студента МГУ не пустили в Грузию. Его хотели депортировать обратно в Россию

Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ Сергея Гулько не пустили в Грузию

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший студент МГУ Сергей Гулько хотел уехать в Грузию после депортации из России, однако его не пропустили через границу и хотели отправить обратно в РФ. В Москве он был задержан за то, что, как утверждается, собирал денежные средства для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Его обязали покинуть страну, сейчас он находится за рубежом.

Студенту позволили купить билет в другую страну

Гулько рассказал, что сначала его поместили в центр временного содержания иностранных граждан. «В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин», — сообщил он.

Юноша также рассказал, что его хотели отправить обратно в Россию, но позволили купить билет в другую страну. В настоящий момент он находится за границей, однако не уточняется, в какой именно стране.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Гулько планирует продолжать учебу — в Москве он обучался на факультете фундаментальной медицины — и получить диплом врача. Сейчас он ищет работу.

Гулько покинул Россию 18 мая

Троицкий суд Москвы 21 мая одобрил депортацию отчисленного из МГУ студента, и он покинул страну 18 мая.

Его впервые арестовали в начале апреля за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и заключили под стражу. Затем ему назначили арест за возбуждение ненависти либо вражды. По данным источников в правоохранительных органах, Гулько «неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера», а также публикации, направленные на сбор денег.

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Позже бывший студент МГУ рассказал, что считает, что дело против него возбудили по наводке 23-летнего сокурсника. Тот делал скриншоты соцсетей и агитировал студентов 1-го курса написать коллективное обращение.

При этом в пресс-службе МГУ сообщили, что отчислили Гулько с учетом «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний». Отмечалось также, что претензий к академической успеваемости молодого человека у факультета не было.

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      Варвара Кошечкина
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