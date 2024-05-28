«Видимо, своя жизнь им неинтересна». Студент, отчисленный из МГУ за помощь ВСУ, рассказал о произошедшем

Отчисленный за помощь ВСУ экс-студент МГУ Гулько обвинил в наводке сокурсника

Студент факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, отчисленный из вуза за националистические публикации и попытки собрать деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о произошедшем.

По мнению шестикурсника, дело против него возбудили по наводке 23-летнего сокурсника. Тот делал скриншоты соцсетей и агитировал студентов 1-го курса написать коллективное обращение.

Если бы не донос, я бы доучился. Не знаю, почему со мной так поступили. Видимо, своя жизнь им неинтересна Сергей Гулько бывший студент МГУ

При этом в пресс-службе МГУ сообщили, что отчислили Гулько с учетом «выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний». Отмечалось также, что претензий к академической успеваемости молодого человека у факультета не было.

Отчисленного студента МГУ выслали из России

Сергей Гулько родился в Одессе и имеет украинское гражданство. По словам источника в правоохранительных органах, студент неоднократно публиковал в интернете призывы и лозунги националистического характера, организовывал сбор денег для нужд ВСУ. Кроме того, молодой человек искал способы вступить в ряды украинской армии и призывал наносить удары по Москве.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

3 апреля Гулько арестовали за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Никулинский районный суд Москвы постановил заключить задержанного под стражу. 26 апреля Тверской районный суд Москвы рассмотрел два протокола и назначил ему арест на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») КоАП. Его также обязали покинуть Россию в течение трех дней.

21 мая сообщалось, что Троицкий суд Москвы одобрил депортацию Гулько. Однако он покинул Россию за несколько дней до этого. Куда именно переехал молодой человек, не сообщалось.