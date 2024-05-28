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11:08, 28 мая 2024Россия

Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него

Отчисленный за помощь ВСУ экс-студент МГУ обвинил в доносе сокурсника

Фото: Dmitry A. Mottl / Wikipedia

Отчисленный из МГУ за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) студент Сергей Гулько назвал автора доноса на него. Об этом он рассказал в беседе с журналистами сетевого издания «Москва Онлайн».

По мнению студента, информацию о нем собирал однокурсник. Помимо этого он агитировал других студентов написать коллективный донос, заявил Гулько.

Отчисленный из вуза шестикурсник добавил, что мог бы закончить получение образования, если бы не донос. «Не знаю, почему со мной так поступили. Видимо, своя жизнь им неинтересна», — заключил он.

По данным источников в правоохранительных органах, Гулько неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег для нужд ВСУ. Также он призывал к ударам по Москве. 21 мая Троицкий районный суд Москвы принял решение о депортации Гулько из России.

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      Алан Босиков
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