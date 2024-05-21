Отчисленного студента МГУ вышлют из России. Он собирал деньги для ВСУ и призывал к ударам по Москве

Отчисленного из МГУ украинского студента вышлют из России за сбор денег для ВСУ

Студента факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Гулько, ранее отчисленного из вуза за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышлют из России. Такое решение принял Троицкий суд Москвы. Сейчас Гулько находится в центре временного содержания.

Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С. В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации пресс-служба Троицкого суда Москвы

Отчисленный студент МГУ является уроженцем Одессы и призывал к ударам по Москве

24-летний Гулько, являющийся студентом шестого курса, — уроженец Одессы и гражданин Украины. Он имеет действующий украинский паспорт, заявление на получение российского гражданства при этом не подавал.

В столице Гулько проживал в общежитии МГУ на Ломоносовском проспекте. За время своей учебы он неоднократно размещал призывы и лозунги Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация), а также искал сведения о механизме вступления в ряды украинской армии для лиц, проживающих в Москве. Гулько также призывал в своих публикациях в интернете к ударам по российской столице.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В соцсетях молодой человек высказывал мнение, что, как только закончит свою учебу в вузе, сразу покинет страну. Он аргументировал свои слова тем, что «чувствует себя здесь неуютно». 14 мая появилась информация, что Гулько исключили из МГУ. Там отметили, что претензий к его академической успеваемости у факультета не было. Администрации факультета было неизвестно о том, чтобы Гулько «публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения».

Гулько арестовали за отказ показать паспорт сотруднику полиции

Суд четыре раза назначал украинцу административный арест — за публикацию во «ВКонтакте», два поста в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт, за что 3 апреля Гулько арестовали.

Никулинский районный суд Москвы постановил заключить задержанного под стражу. В конце апреля суд рассмотрел два протокола и назначил Гулько арест на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств») КоАП. Он получил уведомление о сокращении срока пребывания в стране — студента обязали покинуть Россию в течение трех дней.

Тогда же в дело вмешалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила разобраться с украинским студентом, указав, что уже направила материалы по его делу в МВД. Она также выложила посты, которые, предположительно, публиковал Гулько.

Сам уроженец Одессы не признал вину ни по одному эпизоду. Он рассказывал журналистам, что публиковал посты в поддержку Украины в первые месяцы конфликта страны с РФ. Его девушка предположила, что донос на молодого человека мог написать однокурсник.

Ранее из России выслали гражданина Израиля за попытку вступить в ВСУ

В апреле сообщалось, что 64-летний гражданин Израиля Юваль Ланзман, проживающий в России, собирался вступить в украинские вооруженные формирования, чтобы воевать против РФ. Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и выслан за пределы страны без права въезда.

Известно, что Ланзман ранее служил в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он пытался связаться с запрещенными в РФ украинскими террористическими организациям, высылал им свою анкету с предложением принять его к ним. В результате его деятельность вовремя была пресечена сотрудниками российских спецслужб.