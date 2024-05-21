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06:26, 21 мая 2024Силовые структуры

Суд одобрил высылку поддержавшего ВСУ студента

Суд одобрил высылку отчисленного студента МГУ, который поддержал ВСУ

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Троицкий суд Москвы одобрил депортацию отчисленного из МГУ украинского студента Сергея Гулько. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее, 19 мая, Гулько сообщил РБК, что находится за рубежом.

Сергея Гулько арестовали 3 апреля за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Никулинский районный суд Москвы постановил заключить задержанного под стражу. После 26 апреля Тверской районный суд Москвы рассмотрел два протокола и назначил ему арест на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств») КоАП.

Помимо этого, юношу обязали покинуть Россию в течение трех дней.

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      Юлия Мискевич
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