Задержанного за сбор денег для ВСУ студента отчислили из МГУ

Задержанного за сбор денег для ВСУ студента Гулько отчислили из МГУ

Студента МГУ из Одессы Сергея Гулько, арестованного за сбор денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интернете, отчислили из университета. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба факультета фундаментальной медицины (ФФМ).

«С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — рассказали в пресс-службе ФФМ. При этом отмечается, что претензий к академической успеваемости молодого человека у факультета не было.

В университете также добавили, что администрации факультета неизвестно о том, чтобы Гулько «публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения».

Сергея Гулько арестовали 3 апреля за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Никулинский районный суд Москвы постановил заключить задержанного под стражу. Затем 26 апреля Тверской районный суд Москвы рассмотрел два протокола и назначил ему арест на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств») КоАП. Его также обязали покинуть Россию в течение трех дней.