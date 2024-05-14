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04:27, 14 мая 2024Россия

Задержанного за сбор денег для ВСУ студента отчислили из МГУ

Задержанного за сбор денег для ВСУ студента Гулько отчислили из МГУ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Студента МГУ из Одессы Сергея Гулько, арестованного за сбор денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интернете, отчислили из университета. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба факультета фундаментальной медицины (ФФМ).

«С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — рассказали в пресс-службе ФФМ. При этом отмечается, что претензий к академической успеваемости молодого человека у факультета не было.

В университете также добавили, что администрации факультета неизвестно о том, чтобы Гулько «публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения».

Сергея Гулько арестовали 3 апреля за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Никулинский районный суд Москвы постановил заключить задержанного под стражу. Затем 26 апреля Тверской районный суд Москвы рассмотрел два протокола и назначил ему арест на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств») КоАП. Его также обязали покинуть Россию в течение трех дней.

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      Марина Совина
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