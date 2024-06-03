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17:05, 3 июня 2024Мир

Индия не отправит на саммит по Украине чиновников высокого уровня

Индия не планирует отправлять на саммит по Украине чиновников высокого уровня

Фото: Sukhomoy_ Sen / Eyepix Group / Globallookpress.com

Индия не планирует отправлять чиновников высокого уровня на саммит по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Об этом сообщает The Hindustan Times со ссылкой на источники.

«Нью-Дели не будет представлен высшими лидерами, включая премьер-министра или министра иностранных дел», — говорится в материале.

Как отмечает издание, участие Индии в конференции в Швейцарии будет на том же уровне, что и четыре предыдущие встречи по украинскому вопросу, прошедшие в Копенгагене, Джидде, Мальте и Давосе с 2022 года. На большинстве этих саммитов страну представлял секретарь министерства иностранных дел или заместитель советника по национальной безопасности.

Также уточняется, что хотя советник по национальной безопасности Аджит Доваль присутствовал на встрече в Джидде в августе 2023 года, он вряд ли поедет в Швейцарию.

Ранее стало известно, что Австралию на саммите по Украине представит министр системы страхования инвалидов Билл Шортен. Австралийский МИД выступил в защиту решения отправить министра на конференцию в Швейцарию, несмотря на настойчивые требования Киева пригласить на него премьера или его заместителя.

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      Виктория Кондратьева
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