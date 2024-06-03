Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:35, 3 июня 2024Мир

МВД Польши сообщило о задержании 18 человек из-за «связей с Россией»

Глава МВД Семоняк: в Польше в 2023 году задержали 18 человек из-за «связей с РФ»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше в 2023 году задержали 18 человек по обвинению в «связях с Россией и Белоруссией». Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Томаш Семоняк, его слова приводит РИА Новости.

«Если речь идет об общем количестве задержанных с декабря прошлого года в связи с деятельностью российских и белорусских спецслужб, то это 18 человек», — заявил глава МВД Польши, не предоставив никаких доказательств.

30 мая сообщалось о задержании спецслужбами Польши трех человек, поляка и двух белорусов. Уточнялось, что их подозревают «в участии в организованной международной преступной группировке, а также в совершении актов диверсии, саботажа и преступлений террористического характера по заданию иностранной разведки». По решению суда, их арестовали на три месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Интересовали МиГи, переделанные под "Кинжал"». ФСБ задержала диверсантов, готовивших теракты в Крыму

      Лера Кудрявцева рассказала о чуть не убившем ее дочь ЧП на детском празднике

      Врач сделал выбор между большими весами и количеством повторений в фитнесе

      Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

      Пьяный россиянин попал в больницу после стычки с полицией в самолете

      Москвичи нашли у подъезда змею

      Российская стилистка назвала «дедушкины» сандалии трендом лета

      Женщина нашла таинственную пленку на старом фотоаппарате и проявила снимки

      Латвийский актер обвинил Россию в отказе от него

      В Москве мигрант высадил из такси бойцов СВО после слов о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше