МВД Польши сообщило о задержании 18 человек из-за «связей с Россией»

Глава МВД Семоняк: в Польше в 2023 году задержали 18 человек из-за «связей с РФ»

В Польше в 2023 году задержали 18 человек по обвинению в «связях с Россией и Белоруссией». Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Томаш Семоняк, его слова приводит РИА Новости.

«Если речь идет об общем количестве задержанных с декабря прошлого года в связи с деятельностью российских и белорусских спецслужб, то это 18 человек», — заявил глава МВД Польши, не предоставив никаких доказательств.

30 мая сообщалось о задержании спецслужбами Польши трех человек, поляка и двух белорусов. Уточнялось, что их подозревают «в участии в организованной международной преступной группировке, а также в совершении актов диверсии, саботажа и преступлений террористического характера по заданию иностранной разведки». По решению суда, их арестовали на три месяца.