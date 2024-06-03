Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:07, 3 июня 2024Интернет и СМИ

На Telegram подали в суд в России

Компания «Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за потери названия канала

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Компания «Додо Франчайзинг» подала в суд на мессенджер Telegram из-за потери названия своего канала. Соответствующая запись есть в картотеке суда.

Сообщается, что российская компания обратилась с иском в Арбитражный суд Республики Коми. Заседание по делу назначено на 16 декабря.

Отмечается, что «Додо Пицца» намерена вернуть название своего канала Dodo pizza в Telegram, которое было куплено другим пользователем и выставлено на продажу.

Компания, подавшая судебный иск, потребовала признать действия мессенджера актами недобросовестной конкуренции. Также В «Додо Пицце» попросили изменить пользовательские условия, внеся в них запрет на покупку названий, похожих на товарные знаки правообладателей.

Ранее сообщалось, что российский блогер Сергей Брекотин подал в суд на корпорацию Google. У блогера возникли претензии к компании из-за блокировки его канала на YouTube. Он также потребовал, чтобы компания выплатила ему компенсацию в 25 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае раскрыли крупное дело о шпионаже. Кого и как завербовала британская разведка?

      Командир «Ахмата» заявил о скором истощении ресурса НАТО

      Российский военный больше года уклонялся от службы и получил шесть лет колонии

      У офицера МВД России решили конфисковать имущество на 124 миллиона рублей

      Стал известен второй финалист Кубка Стэнли

      На Telegram подали в суд в России

      Россияне заметили связь между верностью и привычкой носить обручальное кольцо

      Соратник Кадырова объяснил разрешение ВСУ наносить удары вглубь России

      Россиянин описал быт в селе Таджикистана фразой «дети спали на полу»

      Раскрыта стоимость завещанного государству пентхауса Никаса Сафронова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше