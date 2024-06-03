Страны НАТО предупредили об ответе на использование F-16 на территории России

Депутат Чепа: места базирования F-16 станут целями для России

Истребители F-16, которые могут использоваться над территорией России, станут целью для страны даже в случае их базирования на территории стран НАТО, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также добавил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России смогут противостоять истребителям.

«F-16 являются носителями крылатых ракет не очень большой дальности. Наши системы ПВО, даже старые, видят их очень хорошо, потому что разрабатывались в том числе под этот самолет, которому более 40 лет. Мы хорошо знаем этот истребитель», — сказал политик.

Чепа также напомнил, что американским истребителям необходимы качественные аэродромы, с идеальными взлетно-посадочными полосами, высоким уровнем техобслуживания. Такие если и есть на территории Украины, то осталось их не так много.

«Один из вариантов базирования F-16 — на территории стран НАТО. И в альянсе должны понимать, что если они говорят о применении этих истребителей на территории нашей страны, то территория их базирования будет представлять для нас угрозу. А значит, станет законной целью», — предупредил депутат.

Ранее в Министерстве обороны Нидерландов заявили, что ВСУ могут совершать удары по России истребителями F-16, переданными Амстердамом. Условием страны для такого решения была «просьба к Украине соблюдать международное право» и действовать в соответствии с Уставом ООН.