Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:52, 3 июня 2024Мир

Страны НАТО предупредили об ответе на использование F-16 на территории России

Депутат Чепа: места базирования F-16 станут целями для России

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Истребители F-16, которые могут использоваться над территорией России, станут целью для страны даже в случае их базирования на территории стран НАТО, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также добавил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России смогут противостоять истребителям.

«F-16 являются носителями крылатых ракет не очень большой дальности. Наши системы ПВО, даже старые, видят их очень хорошо, потому что разрабатывались в том числе под этот самолет, которому более 40 лет. Мы хорошо знаем этот истребитель», — сказал политик.

Чепа также напомнил, что американским истребителям необходимы качественные аэродромы, с идеальными взлетно-посадочными полосами, высоким уровнем техобслуживания. Такие если и есть на территории Украины, то осталось их не так много.

«Один из вариантов базирования F-16 — на территории стран НАТО. И в альянсе должны понимать, что если они говорят о применении этих истребителей на территории нашей страны, то территория их базирования будет представлять для нас угрозу. А значит, станет законной целью», — предупредил депутат.

Ранее в Министерстве обороны Нидерландов заявили, что ВСУ могут совершать удары по России истребителями F-16, переданными Амстердамом. Условием страны для такого решения была «просьба к Украине соблюдать международное право» и действовать в соответствии с Уставом ООН.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Эти поползновения будут пресекаться». Россия ответит на атаки ВСУ по системам предупреждения о ракетном нападении

      Глав корпорации развития и промпарка российского региона заподозрили во взятке

      Российский регион пытался атаковать третий за день беспилотник

      Предсказана судьба «Силы Сибири-2» после требования Китая по ценам на газ

      Вокалист «Би-2» объяснил отказ Вайкуле петь с группой

      Талибы заявили о ликвидации ячейки ИГ

      Правительство Египта ушло в отставку

      Страны НАТО предупредили об ответе на использование F-16 на территории России

      Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу

      В Госдуму внесли поправки по изменению налогов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше