Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером в небе
Aviaincident: российских пилотов попытались ослепить лазером в Самаре
Пилотов российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Нештатная ситуация произошла вечером 1 июня на рейсе Boeing 737-800 из московского аэропорта Внуково в Самару. При заходе на посадку на кабину экипажа направили луч зеленого цвета. Уточняется, что в тот момент самолет находился на высоте 1,4 тысячи метров.
Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили приземление. Об инциденте доложили в полицию и ФСБ.
В тот же день пилоты Utair заметили белый шар в небе над Москвой. Объект с подвесом находился в 52 километрах к северо-западу от столицы на высоте около 5,2 тысячи метров.