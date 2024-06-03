Правительство Египта ушло в отставку

Президент Египта Ас-Сиси принял отставку правительства

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси принял отставку правительства и поручил действующему премьер-министру Мустафе Мадбули сформировать новый кабинет. Об этом сообщает Power News со ссылкой на заявление канцелярии правительства.

«Президент поручил Мадбули сформировать новое правительство из людей, обладающих компетенцией и опытом», — отмечается в заявлении. Также сообщается, что президент принял главу правительства, чтобы тот объявил ему соответствующее решение.

На данный момент Ас-Сиси находится на третьем президентском сроке и согласно конституции пробудет в должности до 2030 года.

22 марта Ас-Сиси обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины и палестино-израильского конфликта. В Кремле подчеркнули, что российский лидер высоко оценил усилия, которые предпринимаются Каиром в целях облегчения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Президент Египта также поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.