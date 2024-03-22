Путин обсудил с президентом Египта ситуацию вокруг Украины

Путин и президент Египта в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что политики обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. В Кремле подчеркнули, что российский лидер высоко оценил усилия, которые предпринимаются Каиром в целях облегчения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Президент Египта также поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.

Ранее Путин заявил, что Россия ждет Абделя Фаттаха Ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани. Российский лидер также подчеркнул, что Москва постарается сделать все возможное, чтобы за время ее председательства в БРИКС Египет встроился в организацию.