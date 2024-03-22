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06:21, 22 марта 2024Россия

Путин обсудил с президентом Египта ситуацию вокруг Украины

Путин и президент Египта в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины
СюжетСаммит БРИКС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что политики обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. В Кремле подчеркнули, что российский лидер высоко оценил усилия, которые предпринимаются Каиром в целях облегчения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Президент Египта также поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.

Ранее Путин заявил, что Россия ждет Абделя Фаттаха Ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани. Российский лидер также подчеркнул, что Москва постарается сделать все возможное, чтобы за время ее председательства в БРИКС Египет встроился в организацию.

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      Марина Совина
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