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17:58, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Сообщение о выводе российских военных из Белгородской области не подтвердилось

Сообщение ГУР Украины о выводе войск РФ из Белгородской области не подтвердилось
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что перехватило разговор россиян про эвакуацию войск из Белгорода. «Из Белгорода людей выводят. Ну, я так поняла. И мобилизованных, и этих срочников, и контрактников, и ближайших, кто рядом живет. Понял? Где не могут отбить. Ну, короче, что-то будет, я так понимаю», — якобы говорит россиянка в перехваченном разговоре.

Министерство обороны России не объявляло о выводе войск из Белгородской области и других регионов страны.

Кроме того, ранее в июне украинские СМИ сообщали о впервые зафиксированном появлении российской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» в Белгородской области.

Также стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области. Об этом сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО. Бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения, которые надо было прикрыть. И сегодня они уже приступили к выполнению поставленных задач», — заявил он.

Информация о том, что Россия начала выводить войска из Белгородской области, не распространилась в российских медиа, однако об этом активно писали украинские СМИ. Среди них — «РБК-Украина» и Obozrevatel.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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