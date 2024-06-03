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08:27, 3 июня 2024Мир

В Болгарии освистали главу Еврокомиссии

В Болгарии демонстранты освистали главу Еврокомиссии фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com

Главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен освистали в ходе официального визита в Болгарию, сообщает «Российская газета».

Участники акции протеста в городе Пловдиве встретили ее у входа в Античный театр лозунгами «Урсула — фашист!», «Урсула фон дер Ляйен убивает Европу» и «Нет НАТО!». Отмечается, что у части демонстрантов при себе имелись флаги России и символика специальной военной операции (СВО).

Они скандировали на немецком языке, что ей не рады в Болгарии.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен поймали с поличным из-за коррупционной схемы.

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      Марина Совина
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