Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 3 июня 2024Россия

В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке Киевом провокации в Херсоне

Песков заявил, что Киев неоднократно готовил провокации с мирными жителями
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Киев неоднократно готовил провокации с мирными жителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Это больше тема для наших специальных служб, для наших военных, которые непосредственно ведут специальную военную операцию», — ответил он на вопрос, есть ли у Кремля информация об инсценировке и можно ли ее предотвратить.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили о подготовке провокации со стороны Украины. По их данным, группа режиссеров документального кино и военных корреспондентов в составе 13 человек прибыла в город 28 мая.

«При ракетных ударах Вооруженных сил РФ по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц (...) с дальнейшим обвинением РФ», — отмечается в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Эти поползновения будут пресекаться». Россия ответит на атаки ВСУ по системам предупреждения о ракетном нападении

      Ограничения на работу аэропорта в Казани сняли

      Испания заявила о передаче Украине неспособного достичь России оружия

      Оппозиция в Грузии подписала хартию президента

      Командир украинской теробороны заставлял подчиненных строить ему дом

      Прохор Шаляпин раскрыл секрет стройности и назвал свой вес

      Песков оценил условия покупки газа Китаем фразой «совершенно нормально»

      ВСУ снова атаковали приграничный российский регион

      Системы ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» в зоне проведения СВО

      Проглоченный акулой мужчина рассказал о пережитом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше