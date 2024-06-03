В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке Киевом провокации в Херсоне

Песков заявил, что Киев неоднократно готовил провокации с мирными жителями

Киев неоднократно готовил провокации с мирными жителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Это больше тема для наших специальных служб, для наших военных, которые непосредственно ведут специальную военную операцию», — ответил он на вопрос, есть ли у Кремля информация об инсценировке и можно ли ее предотвратить.

Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили о подготовке провокации со стороны Украины. По их данным, группа режиссеров документального кино и военных корреспондентов в составе 13 человек прибыла в город 28 мая.

«При ракетных ударах Вооруженных сил РФ по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц (...) с дальнейшим обвинением РФ», — отмечается в сообщении.