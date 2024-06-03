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15:08, 3 июня 2024Бывший СССР

В МИД России прокомментировали подготовку Украиной провокации в Херсоне

Мирошник: МИД России проинформирован о подготовке Киевом провокаций в Херсоне

Фото: Belkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ведомство проинформировано о подготовке Киевом провокации в Херсоне, передает РИА Новости.

«МИД, безусловно, информирован о подготовке подобных провокаций, потому что эффект от этих постановок ожидается именно на внешнеполитических площадках, где Киев при поддержке западников предполагает ставить нам в вину организованные ими же провокации и пострадавших в ходе этой постановки», — заявил Мирошник.

По его словам, участие «иностранных постановщиков» не является неожиданностью — их след просматривается с самого начала конфликта на территории Украины: «Это один из методов ментальной войны, которая идет сегодня на многих направлениях».

О том, что Киев готовит в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей, рассказали представители пророссийского подполья города. Как отметили источники, группа режиссеров документального кино и военных корреспондентов в составе 13 человек прибыла в город 28 мая. Она должна снять фото и видео ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и смонтировать постановочные ролики.

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      Валентин Карант
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