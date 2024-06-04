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18:19, 4 июня 2024Бывший СССР

Бойцы спецназа захватили у ВСУ уникальный прибор наблюдения

RT: бойцы спецназа захватили уникальный прибор наблюдения производства НАТО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» захватили уникальный прибор наблюдения производства НАТО у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом RT рассказал боец спецназа с позывным Раут.

Как сообщил Раут, прибор был произведен в одной из стран НАТО и адаптирован под использование солдатами ВСУ. Подчеркивается, что устройство может использоваться как прибор ночного видения на стрелковом оружии, так и как тепловизор для наблюдения на расстоянии.

Бойцы спецназа перехватили тепловизор, когда украинские солдаты пытались установить его для наблюдения за российскими позициями. «Мы, естественно, этого не допустили. Приобрели этот замечательный инструмент себе», — рассказал Раут.

Ранее российские войска ликвидировали двух солдат элитного 8-го полка Сил специальных операций ВСУ. Как сообщается, подразделение участвует в военных конфликтах с 2014 года.

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      Алевтина Запольская
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