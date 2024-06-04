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20:34, 4 июня 2024Экономика

Названы лучшие коммерческие автомобили года в России

Наибольшее число наград забрали нижегородские производители

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Подведены итоги конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Наибольшее число наград забрали нижегородские производители.

В рамках международной выставки коммерческого автотранспорта и технологий COMvex состоялась церемония награждения победителей престижного конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России», проводившегося уже в 23-й раз. Мероприятие собрало более 300 профессионалов и ключевых игроков рынка коммерческого автотранспорта.

Выбор лучших представителей рынка коммерческих автомобилей России происходит на основании мнения членов жюри, состоящего из журналистов транспортных СМИ, и результатов онлайн-голосования экспертов отрасли (более 3500 человек) на сайте премии. Победители определяются по сумме набранных баллов.

Наибольшее количество наград — сразу три — увезли автопроизводители из нижегородского региона: Горьковский автозавод и компания «Нижегородские грузовые автомобили». По мнению журналистского жюри, победителем премии в номинации «Фургон/малотоннажник года» стал «Соболь NN 4x4». По итогам же онлайн-голосования отраслевого сообщества «Грузовиком года» был назван магистральный седельный тягач «Валдай 45», а «Автобусом/электробусом года» — низкопольная электрическая «Газель e-City».

По две награды получили представители компании по производству прицепов «МАЙЕР Групп» из Рязани. Кроме того, призами отметили технику подмосковного машиностроительного завода «ТОНАР», Минского и Камского автозаводов. А специального приза за успехи в развитии российского рынка удостоилась ярославская компания «Автодизель», производящая дизельные двигатели и коробки передач.

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      Алена Шаповалова
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