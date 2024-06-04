Ситуации на одном из направлений СВО предрекли изменение в ближайшие недели

Полковник Матвийчук: российские военные перешли к новой тактике под Харьковом

Ситуация на харьковском направлении украинского конфликта может значительно измениться через две-три недели, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что на данный момент российские военные перешли к новой тактике.

«Под Харьковом, в направлении Волчанска, большое скопление военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) — туда перебросили 5-10 батальонов, сняли военных с Сум, с обороны Киева, с Одессы, даже с Херсона. Создали высокие плотности», — сказал полковник.

Это несколько замедлило наступление российских военных, но, по словам Матвийчука, на данном направлении у ВСУ нет тяжелых, достаточно мощных вооружений, способных полностью остановить продвижение противника.

«Думаю, наши войска просто перешли к другой тактике, к методическому обстрелу и уничтожению позиций ВСУ. Через две-три недели на фронте могут произойти изменения», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что продвижение России в Харьковской области замедлилось из-за того, что ВСУ подтянули резервы.